"Я предложил ему бой": Паркер рассказал, о чем беседовал с Усиком

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) вспомнил разговор с обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александром Усиком (23-0, 14 КО).

Новозеландский боец рассказал, что предложил украинцу бой, но тот отказался.

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"Я подошел к нему и сказал: "У тебя осталось два поединка, следующим будет Дюбуа, а последний бой ты должен провести со мной". Он трижды сказал нет".

Паркер услышал от Александра, что получит шанс на титул после ухода украинца на пенсию.

"Усик хочет поединки за большие деньги. Думаю, это будет Дюбуа, а потом он снова захочет драться с Энтони Джошуа или Тайсоном Фьюри. Он сказал: "Делай свое дело, не волнуйся, после того, как я уйду на пенсию, ты получишь свой шанс".

Я бы очень хотел испытать себя в бою с ним. Я действительно верю, что на данный момент он лучший боец, лучший супертяжеловес нашего поколения", - приводит слова Паркера The Ring.

Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа 19 июля на Уэмбли.

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