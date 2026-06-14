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Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко

WBO готова сразу дать титульный бой.
Сегодня, 09:48       Автор: Валентина Чорноштан
Эмануэль Наваррете / Getty Images
Эмануэль Наваррете / Getty Images

Чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий объединённый чемпион второго полулёгкого веса Эмануэль Наваррете заявил, что готов провести бой с Василием Ломаченко.

"Очень рад, если этот поединок состоится. Разумеется, под такой бой я проведу особенный тренировочный лагерь. Он левша и великий боксёр. Он просто великолепен", - сказал мексиканский чемпион для The Ring.

Добавим, что WBO сообщала о готовности предоставить Ломаченко статус обязательного претендента.

Ломаченко внезапно выходит из завершения карьеры, и тут же WBO даёт понять, что готова открыть дверь для нашего возможного боя. Думаю, карьера Ломаченко сама по себе является чем-то особенным и действительно исключительным. И я готов к любым вызовам.

Ранее Энтони Джошуа поделился дальнейшими планами о будущих оппонентах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эмануэль Наваррете

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