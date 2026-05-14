Менеджер Ломаченко назвал дату возвращения в ринг его клиента

Вернеться в бокс в статусе свободного агента.

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас подтвердил возвращение своего клиента в большой бокс. Об этом сообщает ESPN.

Как рассказывает Эгис, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях выйдет на ринг уже этой осенью.

Менеджер также добавляет, что Ломаченко будет свободным агентом, так как его контракт с Top Rank истёк ещё 12 мая.

Также Климас поделился, что Василий будет рассматривать бои только с самыми сильными боксёрами его весовой категории на текущий момент.

