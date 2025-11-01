Ломаченко поставил точку в истории с боем против Пакьяо

Василий впервые отреагировал на информацию о возможном поединке с легендой бокса.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко прокомментировал информацию о потенциальном выставочном бое против экс-обладателя титулов в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

Отвечая на вопрос о возможном поединке, боксер из Украины подчеркнул, что завершил карьеру.

"Состоится ли бой с Пакьяо? Я закончил с боксом, мужик", - заявил Ломаченко в комментарии Izquierdazo Boxeo.

Отметим, в свою очередь Пакьяо недавно заявлял, что переговоры о бое с Ломаченко ведутся.

