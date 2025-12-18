Пономаренко забил дебютный гол за первую команду Динамо в еврокубках
В четверг, 18 декабря, Динамо в шестом туре общего этапа Лиги конференций встречается с армянским Ноа.
После первого тайма "бело-синие" вели с минимальным преимуществом благодаря голу Владислава Кабаева, а в начале второй половины встречи счет удвоил Матвей Пономаренко.
Читай также: Победа на прощание: Динамо одолело Ноа в Лиге конференций - видео матча
На 50-й минуте 19-летний нападающий выиграл борьбу в штрафной соперников и ударом головой отправил мяч в ворота.
Для Пономаренко этот гол стал дебютным за первую команду Динамо в еврокубках, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Также на счету форварда восемь голов в шести матчах в Юношеской Лиге УЕФА.
Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Ноа.
Источник видео: MEGOGO
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!