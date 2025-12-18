iSport.ua
Пономаренко забил дебютный гол за первую команду Динамо в еврокубках

19-летний форвард "бело-синих" отличился в матче Лиги конференций с Ноа.
Вчера, 23:40       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

В четверг, 18 декабря, Динамо в шестом туре общего этапа Лиги конференций встречается с армянским Ноа.

После первого тайма "бело-синие" вели с минимальным преимуществом благодаря голу Владислава Кабаева, а в начале второй половины встречи счет удвоил Матвей Пономаренко.

Читай также: Победа на прощание: Динамо одолело Ноа в Лиге конференций - видео матча

На 50-й минуте 19-летний нападающий выиграл борьбу в штрафной соперников и ударом головой отправил мяч в ворота.

Для Пономаренко этот гол стал дебютным за первую команду Динамо в еврокубках, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Также на счету форварда восемь голов в шести матчах в Юношеской Лиге УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Ноа.

Источник видео: MEGOGO

