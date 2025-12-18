iSport.ua
Шахтер расписал ничью с Риекой

"Горняки" завершили основной этап Лиги конференций.
Вчера, 23:59       Автор: Антон Федорцив
Шахтер – Риека / Getty Images
Шахтер – Риека / Getty Images

Команда Арда Турана активно провела дебют. Сначала Гомес проверил бдительность кипера ударом с разворота. Вскоре выстрел Очеретько в ближний угол из пределов штрафной Зломислич перевел на угловой.

Но постепенно пыл Шахтера угас. Впрочем, и "белые" до перерыва особой остроты не создали. Зато на старте второго тайма команды обменялись моментами. Удар Эгиналдо взял вратарь, а Аджеи после ошибки Фесюна пробил мимо ворот.

Бразильский нападающий "горняков" еще дважды оказался на ударной позиции. В первом случае выстрел Эгиналдо головой после навеса Очеретько отразил Зломислич. А под занавес поединка он со второго этажа пробил мимо штанги.

В конце концов, голов зрители не дождались. Шахтер набрал 13 очков на основном этапе и уверенно пробился в 1/8 финала турнира. Риека же продолжит выступления в плей-офф соревнований.

Статистика матча Шахтер – Риека 6-го тура Лиги конференций

Шахтер – Риека – 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.42 - 0.44
Владение мячом: 64 % - 36 %
Удары: 9 - 4
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 2 - 2
Фолы: 10 - 10

Шахтер: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо – Очеретько, Назарина, Гомес (Феррейра, 12) – Педриньо да Силва, Эгиналдо, Невертон (Мейреллиш, 84)

Риека: Зломислич – Ореч (Ласицкас, 59), Хусич, Раделич, Деветак – Виньято (Бутич, 66), Данташ, Ндоцкит (Янкович, 82), Менало (Богоевич, 66) – Фрук (Чоп, 83), Аду-Аджеи

Предупреждения: Бондарь – Ореч, Раделич

