Очеретько и Назарина выйдут в старте Шахтера на Риеку

Донецкий Шахтер объявил одиннадцатку на матч 6-го тура Лиги конференций. Соперником "горняков" будет хорватская Риека.

В воротах отечественного гранда место снова займет Кирилл Фесюн. В центре обороны выйдут Валерий Бондарь и Николай Матвиенко. Олег Очеретько и Егор Назарина сыграют в треугольнике в центре поля.

Всего в старте Шахтера выйдет 5 украинцев и 6 легионеров. Полный состав "горняков" на поединок: Фесюн – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Гомес, Очеретько, Назарина – Педриньо, Эгиналдо, Невертон.

Напомним, ранее Шахтер завоевал путевку в евровесну после победы над мальтийским Хамруном.

