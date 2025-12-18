iSport.ua
Пономаренко и Захарченко сыграют в старте Динамо против Ноа

"Бело-синие" назвали состав на матч Лиги конференций.
Сегодня, 21:22       Автор: Игорь Мищук
Динамо сыграет с Ноа / Getty Images
Динамо сыграет с Ноа / Getty Images

В четверг, 18 декабря, Динамо в польском Люблине в номинально домашнем матче шестого тура общего этапа Лиги конференций встретится с армянским Ноа.

Перед поединком главный тренер "бело-синих" Игорь Костюк назвал стартовый состав своей команды.

Читай также: Динамо - Ноа: прогноз на матч Лиги конференций

Динамо: Нещерет, Тымчик, Захарченко, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Михайличенко, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Пономаренко.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинский, Шола, Караваев, Герреро, Редушко, Осипенко.

Напомним, что Динамо уже потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. Матч с Ноа начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Ноа.

