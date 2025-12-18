Звезда Арсенала столкнулся с осложнением травмы

Кай Хаверц вернется в обойму лондонского Арсенала не раньше января. Реабилитационный процесс немца последовал не по плану, сообщает Daily Mail.

В августе нападающий перенес операцию. В ноябре Хаверц был в неделе от возвращения в состав. Впрочем, дальше у него произошло осложнение травмы колена.

В нынешнем сезоне Хаверц провел всего 30 минут. Статистика немца в предыдущей кампании – 36 матчей во всех турнирах, 15 голов. Скорее всего, он вернется на поле в Кубке Англии против Портсмута (11 января).

Напомним, вундеркинд Макс Доуман надолго попал в лазарет "канониров".

