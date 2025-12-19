Шахтер получил потенциальных соперников в 1/8 финала Лиги конференций

Донецкий Шахтер финишировал шестым на основном этапе Лиги конференций. Теперь "горняки" будут ждать соперника в 1/8 финала.

Оппонент команды Арды Турана определится в раунде плей-офф. Шахтер встретится с одной из четверки команд – финский КуПС, северомакедонская Шкендия, познанский Лех и турецкий Самсунспор.

Жеребьевка стадии плей-офф состоится 16 января. Путевку в 1/8 финала команды разыграют в феврале. Шахтер же встретится с одним из коллективов весной (12 марта и 19 марта).

К слову, в финальном туре Шахтер расписал нулевую ничью с хорватской Риекой.

