Лень слегка приложился к победе Реала над Парижем

Центровой получил крохи времени.
Вчера, 23:37       Автор: Антон Федорцив
Алексей Лень / Getty Images
Алексей Лень / Getty Images

Украинец Алексей Лень принял участие в 17-м туре Евролиги. Мадридский Реал оформил непростую победу над Парижем (95:90).

Опытный баскетболист начал матч на скамейке запасных. Впоследствии Лень появился на паркете и сыграл 6 минут. За отведенное время он успел набрать 2 очка, реализовав единственный бросок.

Реал поднялся на 9-е место в сводной таблице. Рекорд "сливочных" – 9 побед, 7 поражений. Следующий поединок мадридцы сыграют 26 декабря против другого французского гранда – Монако.

Напомним, ранее Реал с Ленем оформил разгром Жироны в чемпионате Испании.

париж Реал Мадрид Алексей Лень

