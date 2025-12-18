iSport.ua
"Предмет гордости": Лунин отреагировал на свой капитанский дебют в Реале

Украинский голкипер поделился эмоциями после кубкового поединка.
Сегодня, 19:33       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / realmadrid.com
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин прокомментировал то, что ему доверили капитанскую повязку в матче 1/16 финала Кубка Испании против Талаверы.

Мадридцы накануне одержали победу со счетом 3:2 над представителем третьего дивизиона, а украинец впервые в карьере вывел "сливочных" на игру в статусе капитана.

Читай также: Реал не без проблем справился с Талаверой в Кубке Испании

"Учитывая, что половина команды не играла, мне доверили капитанскую повязку. Однако быть капитаном Реала - это всегда предмет гордости.

За кулисами вложено много тяжелого труда и времени. Я благодарен своим партнерам по команде и клубу, которые помогли мне в этом", - приводит слова Лунина официальный сайт Реала.

Ранее Лунин также оценил игру Реала в матче Кубка Испании с Талаверой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Испании Реал Мадрид Андрей Лунин

