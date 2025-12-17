iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал не без проблем справился с Талаверой в Кубке Испании

Фанаты мадридцев немало понервничали.
Вчера, 23:55       Автор: Андрей Безуглый
Талавера - Реал / Getty Images
Талавера - Реал / Getty Images

В среду, 17 декабря, Реал отправился в гости к Талавере в рамках 1/16 Кубка Испании.

Гости с первых минут захватили контроль над игрой и начали осаду штрафной соперника. Очень долгую осаду, так как гола пришлось ждать почти до самого конца тайма.

Сначала арбитр поставил пенальти в ворота Талаверы, который оформил Мбаппе. А второй гол хозяева забили уже сами себе.

Со стартом второго тайма казалось, что игра в кармане у мадридцев, но последняя десятиминутка выдалась жаркой. Сначала Арройо уменьшил преимущество соперника до минимума, но затем Мбаппе оформил дубль.

В концовке матча Талавера снова забила, но трех минут компенсированного времени не хватило, чтобы попытаться отыграть еще один мяч.

Талавера - Реал 2:3
Голы: Арройо, 80, Ди Ренсо, 90+1 - Мбаппе (пенальти),41, 88, Фаррандо (автогол), 45+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

Статьи по теме

Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке
Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала
Ротация в Реале. Украинский голкипер может дебютировать в Кубке Испании Ротация в Реале. Украинский голкипер может дебютировать в Кубке Испании
Родриго принес Реалу победу над Алавесом Родриго принес Реалу победу над Алавесом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа00:28
Манчестер Сити установил рекорд для английских клубов
Вчера, 23:55
Европа23:55
Реал не без проблем справился с Талаверой в Кубке Испании
Европа23:22
Брентфорд с Ярмолюком не сумел оставить Манчестер Сити в Кубке
Европа22:50
Форвард Милана выбыл на долгий срок
Европа22:20
ПСЖ повторил рекорд Баварии и Барселоны
Футбол21:50
ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок из-за ужасной реализации пенальти соперником
Европа20:22
Экс-лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии
Другие страны19:47
Яремчук забивает в Кубке Греции второй матч подряд
Украина19:40
УХЛ: Кременчук разгромил Шторм
Европа19:32
Скандал с зарплатой Мбаппе. ПСЖ рискует потерять более 100 млн евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK