Реал не без проблем справился с Талаверой в Кубке Испании

В среду, 17 декабря, Реал отправился в гости к Талавере в рамках 1/16 Кубка Испании.

Гости с первых минут захватили контроль над игрой и начали осаду штрафной соперника. Очень долгую осаду, так как гола пришлось ждать почти до самого конца тайма.

Сначала арбитр поставил пенальти в ворота Талаверы, который оформил Мбаппе. А второй гол хозяева забили уже сами себе.

Со стартом второго тайма казалось, что игра в кармане у мадридцев, но последняя десятиминутка выдалась жаркой. Сначала Арройо уменьшил преимущество соперника до минимума, но затем Мбаппе оформил дубль.

В концовке матча Талавера снова забила, но трех минут компенсированного времени не хватило, чтобы попытаться отыграть еще один мяч.

Талавера - Реал 2:3

Голы: Арройо, 80, Ди Ренсо, 90+1 - Мбаппе (пенальти),41, 88, Фаррандо (автогол), 45+1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!