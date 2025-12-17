iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Брентфорд с Ярмолюком не сумел оставить Манчестер Сити в Кубке

"Горожане" полурезервным составом легко забрали победу.
Вчера, 23:22       Автор: Андрей Безуглый
Манчестер Сити - Брентфорд / Getty Images
Манчестер Сити - Брентфорд / Getty Images

В среду, 17 декабря, Манчестер Сити принимал дома Брентфорд в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Гвардиола же выпустил полурезервный состав, который, однако легко справлялся с основой "пчел". Хозяева доминировали на поле, хотя и допустил один момент, с которым пришлось справляться Траффорду.

Счет же был открыт на 32-й минуте, Шерки пушечным ударом прошил ворота Брентфорда без шансов для кипера.

Второй тайм был практически полной копией первого с той разницей, что гости не сумели создать ни одного момента у ворот "горожан". Зато Сити забил свой второй гол после сольного прохода Савиньо.

Манчестер Сити - Брентфорд 2:0
Голы: Шерки, 32, Савиньо, 67

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Манчестер Сити

Статьи по теме

ФИФА назвала лучшего вратаря года ФИФА назвала лучшего вратаря года
Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма Манчестер Сити следит за 26-летним защитником Тоттенхэма
Холанд обошел Роналду в списке бомбардиров команд АПЛ Холанд обошел Роналду в списке бомбардиров команд АПЛ
Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Европа23:55
Реал не без проблем справился с Талаверой в Кубке Испании
Европа23:22
Брентфорд с Ярмолюком не сумел оставить Манчестер Сити в Кубке
Европа22:50
Форвард Милана выбыл на долгий срок
Европа22:20
ПСЖ повторил рекорд Баварии и Барселоны
Футбол21:50
ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок из-за ужасной реализации пенальти соперником
Европа20:22
Экс-лидер Баварии может продолжить карьеру в Англии
Другие страны19:47
Яремчук забивает в Кубке Греции второй матч подряд
Украина19:40
УХЛ: Кременчук разгромил Шторм
Европа19:32
Скандал с зарплатой Мбаппе. ПСЖ рискует потерять более 100 млн евро
Бокс19:10
Егор Голуб впервые рассказал о работе с Энтони Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK