Брентфорд с Ярмолюком не сумел оставить Манчестер Сити в Кубке

В среду, 17 декабря, Манчестер Сити принимал дома Брентфорд в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе.

Гвардиола же выпустил полурезервный состав, который, однако легко справлялся с основой "пчел". Хозяева доминировали на поле, хотя и допустил один момент, с которым пришлось справляться Траффорду.

Счет же был открыт на 32-й минуте, Шерки пушечным ударом прошил ворота Брентфорда без шансов для кипера.

Второй тайм был практически полной копией первого с той разницей, что гости не сумели создать ни одного момента у ворот "горожан". Зато Сити забил свой второй гол после сольного прохода Савиньо.

Манчестер Сити - Брентфорд 2:0

Голы: Шерки, 32, Савиньо, 67

