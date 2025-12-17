Скандал с зарплатой Мбаппе. ПСЖ рискует потерять более 100 млн евро

Килиан Мбаппе покинул ПСЖ летом 2024 года, однако его история с французской командой не заканчивается - клуб должен выплатить около 100 млн евро.

По информации RMC Sport, ПСЖ задолжал зарплату вместе с бонусами форварду в размере 55 миллионов евро. Кроме того, команда оказывала психологическое давление на футболиста, заставив его подписать новый контракт в 2023 году.

Отмечается, что Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP, после чего команду обязали выплатить игроку 100 миллионов евро.

Однако, как подчеркивает адвокат форварда, из-за налогов игрок получит только 25 миллионов евро, остальное пойдёт государству.

Добавим, что команда, за которую выступает Мбаппе, сыграет в Кубке Испании. Уже известно, с кем проведёт матч Реал.

