Мбаппе отсудил у ПСЖ солидные деньги

Фемида удовлетворила иск нападающего.
Сегодня, 16:42       Автор: Антон Федорцив
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выиграл судебное дело против бывшего клуба. Пари Сен-Жермен обязан выплатить форварду 61 млн евро, сообщает RMC Sport.

Парижский промышленный трибунал единодушно принял сторону футболиста. У Мбаппе и ПСЖ были взаимные финансовые претензии. Клуб стремился получить 440 млн евро, а нападающий – 264 млн за незаконное увольнение, психологическое давление и незадекларированный труд, а также нарушение контракта.

Мбаппе защищал цвета ПСЖ в 2017-2024 гг. В прошлом году он на правах свободного агента перебрался в мадридский Реал. Адвокаты француза остались довольны решением столичного суда.

К слову, украинец Андрей Лунин станет основным вратарем Реала в Кубке Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

