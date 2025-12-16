Мбаппе отсудил у ПСЖ солидные деньги

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе выиграл судебное дело против бывшего клуба. Пари Сен-Жермен обязан выплатить форварду 61 млн евро, сообщает RMC Sport.

Парижский промышленный трибунал единодушно принял сторону футболиста. У Мбаппе и ПСЖ были взаимные финансовые претензии. Клуб стремился получить 440 млн евро, а нападающий – 264 млн за незаконное увольнение, психологическое давление и незадекларированный труд, а также нарушение контракта.

Мбаппе защищал цвета ПСЖ в 2017-2024 гг. В прошлом году он на правах свободного агента перебрался в мадридский Реал. Адвокаты француза остались довольны решением столичного суда.

К слову, украинец Андрей Лунин станет основным вратарем Реала в Кубке Испании.

