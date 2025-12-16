Аргентинец с бисиклетой из-за пределов штрафной выиграл премию Пушкаша

В премии The Best появился еще один победитель.

ФИФА выбрала лучший гол 2025 года. Премию Пушкаша получил вингер аргентинского Индепендьенте Сантьяго Монтьель, сообщает официальный сайт организации.

Аргентинец оформил гол-красавец в мае. Монтьель расстроил Индепендьенте Ривадавию в плей-офф чемпионата Аргентины. Он среагировал на отскок и роскошным ударом через себя в падении забил метров с 20-ти.

We'll never tire of this goal. 🤸‍♂️



Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. 💫 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

В борьбе за приз победитель опередил бразильца Алеррандро, испанского нападающего Ламина Ямаля и англичанина Деклана Райса. В прошлом году награда досталась другому аргентинскому вингеру – Алехандро Гарначо.

Напомним, голкипер Джанлуиджи Доннарумма признан вратарем года по версии ФИФА.

