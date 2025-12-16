iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Манчестер Юнайтед опровергли слова своего капитана

Клуб высоко оценивает Бруну Фернандеша.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед не собирался продавать Бруну Фернандеша, пишет Бен Джейкобс.

Источники журналиста в клубе не подтвердили слова Фернандеша о том, что клуб хотел от него избавиться.

Напомним, что летом португалец получил солидное предложение из Саудовской Аравии, но решил остаться. Вскоре хавбек заявил, что клуб хотел продать его.

Однако в Манчестере слова Фернандеша опровергли, там его считают слишком ценным игроком. Португалец все еще является частью долгосрочных планов руководства манкунианцев.

Ранее также сообщалось, что мужчина, виновный в трагедии на параде Ливерпуля, получил тюремный срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруну фернандеш

Статьи по теме

Капитан МЮ: Клуб хотел от меня избавиться Капитан МЮ: Клуб хотел от меня избавиться
Бруну vs Тавернье: два супер-гола со штрафных в одном матче АПЛ Бруну vs Тавернье: два супер-гола со штрафных в одном матче АПЛ
Лидер Манчестер Юнайтед имеет отступные в своем контракте Лидер Манчестер Юнайтед имеет отступные в своем контракте
В Германии опровергли интерес Баварии к звезде АПЛ В Германии опровергли интерес Баварии к звезде АПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Европа18:25
Интер потерял звезду команды на длительный срок
Европа18:22
В Манчестер Юнайтед опровергли слова своего капитана
Европа17:52
Барселона собралась вернуть в Испанию защитника сборной
Европа17:50
Бывший защитник Арсенала нашел себе новый клуб
Другие страны17:23
Аргентинец с бисиклетой из-за пределов штрафной выиграл премию Пушкаша
Европа17:22
Мужчина, наехавший на людей во время чемпионского парада Ливерпуля, получил серьезный срок
Европа16:42
Мбаппе отсудил у ПСЖ солидные деньги
Формула 116:11
Хонда анонсировала презентацию двигателя для Формулы-1
Теннис15:30
Костюк и Ястремская выбрали следующий турнир подготовки к Australian Open
Другие страны14:57
ФИФА назвала лучшего вратаря года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK