В Манчестер Юнайтед опровергли слова своего капитана

Манчестер Юнайтед не собирался продавать Бруну Фернандеша, пишет Бен Джейкобс.

Источники журналиста в клубе не подтвердили слова Фернандеша о том, что клуб хотел от него избавиться.

Напомним, что летом португалец получил солидное предложение из Саудовской Аравии, но решил остаться. Вскоре хавбек заявил, что клуб хотел продать его.

Однако в Манчестере слова Фернандеша опровергли, там его считают слишком ценным игроком. Португалец все еще является частью долгосрочных планов руководства манкунианцев.

