В Германии опровергли интерес Баварии к звезде АПЛ

Бавария не заинтересована в Бруну Фернандеше, утверждает Кристиан Фальк.

Немецкий журналист опроверг слухи связывающие мюнхенский клуб и лидера Манчестер Юнайтед.

По информации Фалька, с прошлого лета ничего не изменилось - если Фернандеш и покинет МЮ, то только ради Саудовской Аравии.

Ближневосточные клубы все еще заинтересованы в португальце, в частности Аль-Иттихад и Аль-Хиляль готовы удовлетворить финансовые запросы манкунианцев.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль хотел бы сохранить своих защитников.

