iSport.ua
Русский Українська
Футбол

В Германии опровергли интерес Баварии к звезде АПЛ

Мюнхенцам не нужен Бруну Фернандеш.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Бавария не заинтересована в Бруну Фернандеше, утверждает Кристиан Фальк.

Немецкий журналист опроверг слухи связывающие мюнхенский клуб и лидера Манчестер Юнайтед.

По информации Фалька, с прошлого лета ничего не изменилось - если Фернандеш и покинет МЮ, то только ради Саудовской Аравии.

Ближневосточные клубы все еще заинтересованы в португальце, в частности Аль-Иттихад и Аль-Хиляль готовы удовлетворить финансовые запросы манкунианцев.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль хотел бы сохранить своих защитников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бруну фернандеш

Статьи по теме

Бавария обратила внимание на звезду МЮ Бавария обратила внимание на звезду МЮ
Капитан Манчестер Юнайтед отказал Ан-Насру Капитан Манчестер Юнайтед отказал Ан-Насру
Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем
Фердинанд - о Фернандеше: На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет" Фердинанд - о Фернандеше: На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет"

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа19:47
Александер-Арнольд хочет сыграть в Эль-Классико
Европа19:15
Каррагер сравнил трансферы Ливерпуля с Реалом
Европа19:14
Ювентус пролонгировал опытного защитника
Европа18:55
В Германии опровергли интерес Баварии к звезде АПЛ
Украина18:38
Динамо получило разрешение на увеличение квоты болельщиков
Формула 118:23
Норрис установил рекорд Макларен
Формула 118:15
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
Европа17:55
Артета: Я очень верю в Дьекереша
Теннис17:53
Очередная россиянка сбежала из-под нейтрального флага
Европа17:25
Ювентус составил шорт-лист тренеров на замену Тудору
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK