Капитан Манчестер Юнайтед отказал Ан-Насру
Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отклонил предложение о переходе от саудовского Ан-Насра.
Попытки Криштиану Роналду и знакомого португальцу тренера Жорже Жезуша убедить его присоединиться к их команде не увенчались успехом.
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30-летний хавбек МЮ не планирует продолжать карьеру в Саудовской Аравии и на данный момент никакие переговоры о его трансфере не ведутся, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Португалец сейчас сосредоточен на выступлениях за манкунианцев, ранее также отказав другому саудовскому клубу Аль-Хилялю.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм готовы перехватить цель Ювентуса.
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