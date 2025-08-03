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Футбол

Капитан Манчестер Юнайтед отказал Ан-Насру

Бруну Фернандеш не собирается переезжать в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 11:55       Автор: Игорь Мищук
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш отклонил предложение о переходе от саудовского Ан-Насра.

Попытки Криштиану Роналду и знакомого португальцу тренера Жорже Жезуша убедить его присоединиться к их команде не увенчались успехом.

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30-летний хавбек МЮ не планирует продолжать карьеру в Саудовской Аравии и на данный момент никакие переговоры о его трансфере не ведутся, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Португалец сейчас сосредоточен на выступлениях за манкунианцев, ранее также отказав другому саудовскому клубу Аль-Хилялю.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм готовы перехватить цель Ювентуса.

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