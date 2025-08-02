Клуб Роналду хочет усилиться еще одним звездным португальцем

Криштиану и новый тренер Ан-Насра пытаются убедить присоединиться к ним Бруну Фернандеша.

Саудовский Ан-Наср рассматривает возможность подписания полузащитника Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Бруну Фернандеша.

Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

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Убедить 30-летнего капитана манкунианцев перебраться в Саудовскую Аравию пытаются его партнер по национальной команде Криштиану Роналду и новый тренер Жорже Жезуш, под руководством которого хавбек ранее выступал в лиссабонском Спортинге.

При этом отмечается, что два месяца назад португалец отклонил внушительное предложение от другого саудовского клуба Аль-Хиляля, пожелав остаться в МЮ.

В минувшем сезоне Фернандеш провел в составе Манчестер Юнайтед 57 матчей во всех турнирах, отличившись 19 голами и 19 результативными передачами.

Напомним, недавно Ан-Наср также объявил о подписании португальского нападающего Жоау Феликса.

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