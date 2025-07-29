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Футбол

Клуб Роналду объявил о подписании Феликса

Португальский нападающий продолжит карьеру в саудовском Ан-Насре.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Жоау Феликс перешел в Ан-Наср / AlNassr FC
Жоау Феликс перешел в Ан-Наср / AlNassr FC

Нападающий Челси Жоау Феликс завершил свой переход в Ан-Наср, за который выступае его звездный партнер по сборной Португалии Криштиану Роналду.

О трансфере 25-летнего футболиста официально сообщила пресс-служба саудовского клуба.

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Контракт с португальским нападающим будет рассчитан на два года - до июня 2027 года.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, но с учетом бонусных выплат может возрасти до 50 миллионов евро.

Напомним, что Феликс перешел из мадридского Атлетико в Челси минувшим летом и провел за лондонскую команду 20 матчей, отличившись семью голами и двумя ассистами.

Во второй части сезона португалец выступал в аренде в Милане, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу в 21 поединке.

Ранее сообщалось, что Ан-Наср назначил нового главного тренера.

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Клуб Роналду объявил о подписании Феликса
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