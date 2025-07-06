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Футбол

Ан-Наср Роналду отдал в аренду свое многомиллионное приобретение

Джон Дюран будет выступать за Фенербахче.
Сегодня, 21:25       Автор: Василий Медвидь
Джон Дюран / Getty Images
Джон Дюран / Getty Images

Саудовский Ан-Наср отдал в аренду Джона Дюрана, которого приобрели только зимой.

Дюран присоединился к Фенербахче. Об этом сообщила пресс-служба «желтых канареек».

Колумбиец будет выступать за турецкий гранд до конца сезона-2025/26. Стамбульский коллектив будет покрывать всю его зарплату.

Отметим, что Ан-Насру Джон стоил 77 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-тренер ПСЖ возглавил амбициозного новичка саудовского чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ан-наср

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