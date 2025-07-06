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Футбол

Бывший тренер ПСЖ перебрался в Саудовскую Аравию

Опытный специалист возглавил новичка Про-лиги.
Сегодня, 15:34       Автор: Антон Федорцив
Кристоф Гальтье / Getty Images
Кристоф Гальтье / Getty Images

Аравийский Неом определился с наставником команды на грядущий сезон. Во главе "соколов" будет работать Кристоф Гальтье, сообщает официальный X клуба.

Французский тренер переехал в Саудовскую Аравию на 2 года из чемпионата Катара. Там он тренировал столичный Аль-Духаиль. Во главе "красных рыцарей" Гальтье завоевал Кубок звезд Катара 2024/25.

Специалист заявил о себе во французском Сент-Этьене. Позже он работал на родине с Лиллем, Ниццей и Пари Сен-Жермен. Во главе "догов" и парижан Гальтье взял титулы Лиги 1.

Неом в кампании 2025/26 будет дебютировать в высшем дивизионе. В предыдущем сезоне клуб выиграл Дивизион I. Проект линейного мегаполиса Неом выкупил и переименовал клуб Ан-Сукур два года назад.

Кстати, португальский Порту назначил главным тренером Франческо Фариоли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристоф Гальтье Неом

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