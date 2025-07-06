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Футбол

Экс-ассистент Де Дзерби возглавил Порту

Итальянский специалист перебрался на Пиренеи.
Сегодня, 13:50       Автор: Антон Федорцив
Франческо Фариоли / Getty Images
Франческо Фариоли / Getty Images

Португальский Порту определился со следующим главным тренером. "Драконов" возглавил Франческо Фариоли, сообщает официальный сайт клуба.

Молодой специалист подписал контракт на 2 года. Он вступил в должность, ставшую вакантной после увольнения Мартина Ансельми. Аргентинец тренировал Порту с конца января после отставки Витора Бруну.

Фариоли в сезоне 2024/25 работал с амстердамским Аяксом. Нидерландский гранд за пять туров до конца чемпионата лидировал с 9-очковым преимуществом. Однако, одна победа на финише кампании подарила титул ПСВ Эйндховен.

Итальянец начал карьеру тренера в 2009 году. В частности, он был тренером вратарей в штабах Роберто Де Дзерби в Беневенто и Сассуоло. Самостоятельно Фариоли также тренировал турецкие Карагюмрюк и Аланьяспор, французскую Ниццу.

Напомним, аргентинец Габриэль Хайнце пополнит тренерский штаб лондонского Арсенала.

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