Легендарный футболист станет ассистентом Артеты

Лондонский Арсенал подпишет нового тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, «канониры» усилят свой штаб лицом Габриэля Хайнце. 47-летний аргентинец заменит Карлоса Куэсту, который стал главным тренером Пармы.

Специалист будет выполнять функции одного из ассистентов главного тренера Микеля Артеты. Детали контракта неизвестны.

Стоит отметить, что у Хайнце уже был опыт работы главным. Он возглавлял ряд аргентинских клубов и Атланту Юнайтед.

Напомним, ранее Арсенал подписал вратаря прямого конкурента.

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