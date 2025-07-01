Арсенал "ограбил" Челси, подписав их вратаря

Кепа Аррисабалага обошелся "канонирам" всего в 5 миллионов фунтов.

Лондонский Арсенал улучшил вратарскую линию за «смешные» деньги.

Как сообщает пресс-служба столичного коллектива, к команде присоединился испанец Кепа Аррисабалага. Трансфер вратаря Челси обошелся «канонирам» всего в 5 млн фунтов.

Голкипер подписал с Арсеналом трехлетний контракт. Финансовые детали сделки пока неизвестны.

В прошлом сезоне Кепа выступал за Борнмут, где был основным вратарем и в 31 матче пропустил 39 мячей, оставив ворота "сухими" 8 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал может усилиться лидером итальянского клуба.

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