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Футбол

Лидер Аталанты нацелился на возвращение в АПЛ

Вице-чемпион Англии готов реализовать замысел воспитанника местного футбола.
Сегодня, 16:10       Автор: Антон Федорцив
Адемола Лукман / Getty Images
Адемола Лукман / Getty Images

Лондонский Арсенал рассматривает покупку нападающего Адемолы Лукмана. Звезда Аталанты из Бергамо может вернуться в Премьер-лигу, сообщает CaughtOffside.

"Канониры" в течение года следят за выступлениями нигерийца. "Богиня" готова продать Лукмана за 45-50 млн евро. Сам нападающий стремится вернуться в чемпионат Англии, где выступал за ливерпульский Эвертон и лондонский Фулхэм.

В прошлом сезоне Лукман отыграл 40 поединков во всех турнирах, в которых оформил 20 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт африканца с бергамасками действует до лета 2027 года. Летом 2022-го Аталанта приобрела его всего за 10,85 млн.

Параллельно лондонский Челси взялся за трансфер Жуана Педро из Брайтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал аталанта Адемола Лукман

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