Челси включился в гонку за звездой Брайтона

Нападающий английского Брайтона Жуан Педро всерьез заинтересовал лондонский Челси. Столичный гранд интенсифицировал переговоры о покупке лидера "чаек", утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Руководство Брайтона стремится получить за бразильца ориентировочно 70 млн евро. Менеджмент середняка Премьер-лиги отклонил два предложения английского Ньюкасла. "Чаек" не устроили предложенные тайнсайдцами отступные.

В минувшем сезоне Жуан Педро провел 27 поединков в чемпионате Англии, в которых оформил 10 мячей и 6 ассистов. Контракт форварда с Брайтоном рассчитан до лета 2028 года. Перед сезоном 2023/24 "чайки" приобрели его за 34 млн евро с лишним.

К слову, ранее Челси вышел в четвертьфинал Клубного ЧМ-2025.

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