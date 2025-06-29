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Футбол

Челси в дополнительное время разобрался с Бенфикой на КЧМ-2025

Команда Трубина в меньшинстве была разгромлена лондонцами.
Сегодня, 07:48       Автор: Игорь Мищук
Челси разгромил Бенфику / Getty Images
Челси разгромил Бенфику / Getty Images

В ночь на воскресенье, 29 июня, в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира-2025 лиссабонская Бенфика встречалась с лондонским Челси.

Победителем из затянувшегося противостояния, которое прерывалось из-за непогоды, вышла английская команда, которая в дополнительное время в большинстве добила своего португальского оппонента, одержав разгромную победу со счетом 4:1.

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Челси владел преимуществом в первом тайме, но до перерыва так и не сумел поразить ворота соперника, а открыли счет "синие" только на 64-й минуте в достаточно неочевидной ситуации усилиями Риса Джеймса. Во время исполнения штрафного с левого фланга, когда ожидалась передача в штрафную, капитан лондонской команды решил пробить и эффектно отправил мяч точно под ближнюю штангу - Анатолий Трубин, защищавший ворота лиссабонцев в этом матче, был бессилен.

Источник: Getty Images

За несколько минут до конца основного времени игра была прервана из-за плохих погодных условий, а пауза затянулась на более чем два часа. После возобновления матча Бенфике удалось спастись - Анхель Ди Мария реализовал пенальти и перевел поединок в овертаймы.

Тем не менее уже в начале дополнительного времени "орлы" остались в меньшинстве после удаления Джанлуки Престианни, а Челси в дальнейшем сполна воспользовался численным преимуществом.

Сначала на 108-й минуте Трубин среагировал на удар Мойзеса Кайседо, но отбил мяч под собой, а Кристофер Нкунку успешно сыграл на добивании. А вскоре Педру Нету и Кирнан Дьюзбери-Холл довели результат до разгромного, реализовав выходы один на один.

Источник: Getty Images

Челси вышел в четвертьфинал КЧМ-2025, где встретится с бразильским Палмейрасом, который ранее минимально одолел Ботафого.  

Статистика матча Бенфика - Челси Клубного чемпионата мира

Бенфика - Челси 1:4 д.в.

Голы: Ди Мария, 90+5 (пен.) - Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 114, Дьюзбери-Холл, 117

Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 2.68
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 8 - 22
Удары в створ: 5 - 12
Угловые: 2 - 10
Фолы: 14 - 21

Бенфика: Трубин - Аурснес (Гоувея, 86), А. Силва, Отаменди, Даль - Флорентину (Престианни, 70), Баррейру - Ди Мария, Кекчю (Велозу, 86), Шельдеруп (Актюркоглу, 46) - Павлидис (Белотти, 70).

Челси: Санчес - Джеймс (Гюсто, 80), Бадьяшиль (Адарабиойо, 70), Колвилл (Ансельмино, 118), Кукурелья - Кайседо, Э. Фернандес (Дьюзбери-Холл, 80), Лавия (Чалоба, 87) - К. Палмер, Делап (Кунка, 80), Нету.

Предупреждения: Павлидис, Флорентину, Кекчю, Престианни, Гоувея - Кайседо, Дьюзбери-Холл, Палмер, Колвилл.

Удаление: Престианни, 92 (второе предупреждение).

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Клубного чемпионата мира-2025.

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