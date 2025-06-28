Палмейрас стал первым участником 1/4 финала Клубного чемпионата мира

В рамках матча-открытия стадии 1/8 финала Клубного чемпионата мира Палмейрас встретился с Ботафого.

Бразильские коллективы показали очень жесткую игру, которая привела к большому количеству фолов, а вот голов в основное время матча зрители так и не увидели.

В овертаймах судьбу всего противостояния решил только один эпизод. Паулиньо, вышедший на замену у Палмейраса, получил пас на фланге, обыграл нескольких соперников и отправил мяч в дальний нижний угол ворот, с чем не смог справиться вратарь Ботафого.

У "одинокой звезды" было достаточно времени, чтобы отыграться, а в конце встречи они еще и остались в большинстве, но это никак не помогло подопечным Ренату Пайвы, и они минимально уступили своему оппоненту.

Палмейрас - Ботафого 1:0

Гол: Паулиньо, 100.

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