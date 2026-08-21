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Футбол

Порту ведет переговоры о переходе форварда Милана

Португальский клуб собирается подписать Сантьяго Хименеса.
Сегодня, 13:19       Автор: Игорь Мищук
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Порту не оставляет попыток подписать нападающего Милана и сборной Мексики Сантьяго Хименеса.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "драконы" запланировали новый раунд переговоров с "россонери" по поводу перехода 25-летнего футболиста.

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Сам мексиканский форвард уже договорился с португальским клубом и настаивает на том, чтобы трансфер был как можно скорее закрыт.

Ранее Порту вел переговоры об аренде игрока с опцией обязательного выкупа, однако стороны не пришли к согласию.

В прошлом сезоне Хименес пропустил длительный период из-за травмы и провел в составе Милана всего 18 матчей, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Напомним, ранее Милан оформил рекордный трансфер нападающего ПСЖ.

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