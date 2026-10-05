"Формула превратилась в "гонки LEGO-машинок": Ферстаппен о результатах заезда

Машины Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в малайзии практически перестали набирать скорость на мокрой трассе во время прогревочного круга.

Технический анализ после Гран-при показал, что причиной падения скорости стал программный сбой в системе управления использованием электрической мощности двигателя. Проблема возникла из-за сочетания низких оборотов двигателя, слабого сцепления с трассой и особенностей конфигурации автодрома.

Ферстаппен, который стартовал с поула и в итоге одержал первую победу в сезоне, рассказал, что первым столкнулся с проблемой, после чего заметил, что другие машины также едут необычно медленно.

"Я посмотрел в зеркало и подумал: они что, ждут меня? Это была гонка Lego-машинок", — сказал Ферстаппен.

Хэмилтон, финишировавший третьим, добавил, что ему пришлось полностью остановить машину.

"У нас была такая же скорость. Мне пришлось остановиться на трассе, заглушить машину и двигатель, а затем перезапустить его. Я никогда раньше такого не делал", — отметил британец.

По словам Ферстаппена, в какой-то момент несколько болидов ехали практически бок о бок на прямой, не понимая, что происходит.

В FIA признали проблему серьезной и объявили о полном расследовании. По предварительным данным, программное обеспечение проходило тестирование, однако именно такие условия ранее не проверяли.

Сбой также временно нарушил порядок расположения машин, однако FIA решила сохранить первоначальную стартовую решетку, поскольку проблема не зависела от команд.

Напомним. в этом же завезде пилот Mercedes Джордж Рассел не смог финишировать из-за отказа силового агрегата за пять кругов до финиша.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!