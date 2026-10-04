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Автоспорт

"Это позор": Рассел лишился шансов на титул из-за отказа двигателя

Пилот Mercedes Джордж Рассел не смог финишировать на Гран-при Бахрейна в Малайзии из-за отказа силового агрегата за пять кругов до финиша.
Сегодня, 14:56       Автор: Сергей Носенко
Джордж Рассел едет в боксы после схода с трассы / Getty Images
Джордж Рассел едет в боксы после схода с трассы / Getty Images

Британец уверенно шел к подиуму и мог заработать важные очки в чемпионской борьбе, однако его болид внезапно остановился на главной прямой. В итоге Рассел не получил ни одного очка, а его отставание от напарника Кими Антонелли в чемпионате выросло с 66 до 84 баллов.

"Почти надо смеяться, это больше чем разочарование. Такое происходило уже столько раз в этом сезоне. Это настоящий позор", — заявил Рассел.

По словам пилота Mercedes, до поломки он рассчитывал спокойно завершить гонку.

"Подиум выглядел очень уверенно. Это была солидная гонка, не выдающаяся, но солидная. Но это не впервые, поэтому я уже привык к этому чувству", — добавил британец.

Глава Mercedes Тото Вольфф подтвердил, что причиной схода стала неисправность силового агрегата.

"Я невероятно раздражен. Я не в лучшем состоянии", — признался руководитель команды.

После схода Рассел признал, что его шансы на чемпионский титул стали практически призрачными.

"Надежды на чемпионство исчезли. Такова реальность", — сказал гонщик.

Напомним, после сложной гонки Гран-при Бахрейна в Малайзии выиграл Ферстаппен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Формула - 1 Джордж Рассел

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