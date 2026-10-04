"Это позор": Рассел лишился шансов на титул из-за отказа двигателя
Британец уверенно шел к подиуму и мог заработать важные очки в чемпионской борьбе, однако его болид внезапно остановился на главной прямой. В итоге Рассел не получил ни одного очка, а его отставание от напарника Кими Антонелли в чемпионате выросло с 66 до 84 баллов.
"Почти надо смеяться, это больше чем разочарование. Такое происходило уже столько раз в этом сезоне. Это настоящий позор", — заявил Рассел.
По словам пилота Mercedes, до поломки он рассчитывал спокойно завершить гонку.
"Подиум выглядел очень уверенно. Это была солидная гонка, не выдающаяся, но солидная. Но это не впервые, поэтому я уже привык к этому чувству", — добавил британец.
Глава Mercedes Тото Вольфф подтвердил, что причиной схода стала неисправность силового агрегата.
"Я невероятно раздражен. Я не в лучшем состоянии", — признался руководитель команды.
После схода Рассел признал, что его шансы на чемпионский титул стали практически призрачными.
"Надежды на чемпионство исчезли. Такова реальность", — сказал гонщик.
Напомним, после сложной гонки Гран-при Бахрейна в Малайзии выиграл Ферстаппен.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!