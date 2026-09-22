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Футбол

Трубина могут вернуть в основу Бенфики после матча с Миланом

Украинский голкипер Анатолий Трубин может снова стать основным вратарем Бенфики в чемпионате Португалии.
Сегодня, 21:53       Автор: Сергей Носенко
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Главный тренер лиссабонского клуба Марко Силва задумался о возвращении Трубина в стартовый состав после его яркой игры против Милана в Лиге чемпионов, сообщает португальское издание Glorioso 1904.

Трубин вышел в стартовом составе на матч с итальянским клубом на Сан-Сиро и воспользовался предоставленным шансом.

Украинец провел сильную встречу и убедил тренерский штаб в своей готовности.

По информации источника, Марко Силва остался доволен выступлением голкипера и теперь не исключает, что снова будет выпускать Трубина и в матчах чемпионата Португалии.

К слову, капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку команды во вторник из-за симптомов, похожих на грипп.

 

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