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NAVI обыграли 1w и вышли в плей-офф PGL Wallachia Season 9

Украинская команда NAVI победила 1w со счетом 2:1 в четвертом раунде групповой стадии PGL Wallachia Season 9 по Dota 2.
Сегодня, 17:30       Автор: Сергей Носенко
NAVI / navi.gg
NAVI / navi.gg

После четырех матчей NAVI имеют три победы и одно поражение. Ранее команда обыграла Hokori и Aurora, а затем уступила Yandex со счетом 0:2.

Таким образом, NAVI гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Восемь лучших команд швейцарской стадии проходят в следующую часть соревнований, поэтому украинцы уже обеспечили себе минимум 7–8-е место.

PGL Wallachia Season 9 проходит в Бухаресте с 19 по 27 сентября. Призовой фонд турнира составляет $1 млн.

Напомним, украинская команда неудачно начала выступление на турнире StarLadder StarSeries Fall 2026 по Counter-Strike 2.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Dota 2 navi киберпорт

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