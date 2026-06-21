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На турнире Major по CS появился портрет Тараса Шевченко

Украинские фанаты покорили арену.
Сегодня, 20:32       Автор: Андрей Безуглый
navi.gg
navi.gg

На "мейджоре" по Counter-Strike 2 в Кельне украинские фанаты покорили сердца зрителей.

Поклонники NaVi пронесли на турнир огромный баннер с Тарасом Шевченко в атрибутике "рожденных побеждать".

Источник: navi.gg

Изображение Кобзаря не только продемонстрировало неслосмленность украинского народа, но и напомнило о нашей богатой культуре.

Источник: navi.gg

Фотографии баннера с Кобзарем быстро разлетелись по социальным сетям, в очередной раз напомним миру о поддержке Украины.

Напомним, что в гранд-финале встречаются Falcons и FURIA.

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