Мбаппе заболел и не тренируется

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку команды во вторник из-за симптомов, похожих на грипп.

Это ставит под вопрос участие форварда в ближайших матчах Лиги наций. Об этом сообщила Французская федерация футбола (FFF).

Нападающий Реала остался на тренировочной базе сборной, в то время как остальные футболисты занимались под руководством нового главного тренера Зинедина Зидана.

Для Зидана это была лишь вторая тренировка с командой. Первый официальный матч во главе сборной Франции специалист проведет 25 сентября против Турции в Коджаэли.

В рамках текущего международного окна французы также сыграют с Бельгией — дома и на выезде — и примут Италию.

Состояние Мбаппе может стать дополнительной проблемой для Зидана перед его дебютом. 54-летний специалист сменил Дидье Дешама после чемпионата мира. При этом Зидан ранее подтвердил, что Мбаппе сохранит капитанскую повязку сборной.

Напомним, в это время Реал потребовал сменить президента Ла Лиги.

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