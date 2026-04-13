Известно, готов ли Мбаппе к матчу ЛЧ после рассечения брови

После жёсткого удара локтем всё же сыграет с Баварией.

Форвард Реал Мадрида Килиан Мбаппе, несмотря на рассечение брови и пропуск одной из тренировок после матча с Жироной, выйдет на матч Лиги чемпионов.

Француз получил удар локтем от защитника Жироны Витора Рейса в матче Ла Лиги, 31-го тура, который завершился минимальной ничьей 1:1.

Звёздному нападающему наложили три шва, из-за чего он работал отдельно от общей группы, однако в матче, который состоится в среду, 15 апреля, Килиан примет участие.

Kylian Mbappé is not injured, despite recent concerns. Understand he is expected to be available for the crucial clash in Munich. @TheAthleticFC https://t.co/uPzXFxdJSf — Guillermo Rai (@GuillermoRai_) April 12, 2026

Напомним, что это ответный матч Реала, они проведут в гостях против Бавари, первый матч завершился победой мюнхенского клуба со счётом 2:1 в Лиге чемпионов.

К слову, лидер Баварии оценил форму мадридской команды перед ответным матчем в ЛЧ.

