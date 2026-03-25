В Реале допустили серьезную ошибку касательно Мбаппе

Авторитетное издание The Athletic сообщило, что мадридский Реал обследовал не то колено Килиана Мбаппе, что повлияло на восстановление француза.

По имеющейся информации, медицинский штаб "сливочного" клуба по ошибке провел томографию не той ноги. Из-за этого врачи не обнаружили проблем, и форвард принял участие в трех матчах.

Позже, после жалоб Килиана, была проведена повторная проверка, в которой и заметили ошибку, а следующая томография показала надрыв задней крестообразной связки колена.

Как пишет источник, такая халатность со стороны врачей повлияла на решение Мбаппе поехать в Париж для обследования и поиска способа восстановления повреждения.

