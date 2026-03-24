Мбаппе рассказал о восстановлении после травмы колена

Успокоил фанатов, ведь травма колена больше не угрожает его игре.

Килиан Мбаппе поделился информацией о своём состоянии после длительного восстановления от травмы колена.

Напомним, что форвард Реала обследовал своё колено в Париже, и вместе с французскими физиотерапевтами и тренерами испанской команды разработал тренировки для быстрого восстановления.

"С коленом всё в порядке, оно становится лучше. Всё идёт довольно хорошо. Я знаю, что было много спекуляций по этому поводу и сказано много ложных вещей. Это жизнь спортсмена высокого уровня, и мы привыкли к тому, что люди говорят какие-то вещи, не проверяя их и не имея никаких оснований", - рассказал он для As.

Я на 100 % восстановился. В Париже у меня была возможность получить точный диагноз. И вместе мы смогли разработать план, чтобы вернуться на мой лучший уровень в составе Реала, а также подготовиться к чемпионату мира.

