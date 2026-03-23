Реал обжалует дисквалификацию Вальверде

Тем не менее в успех в клубе не верят.

Реал намерен обжаловать удаление Федерико Вальверде, пишет Marca.

Напомним, уругваец получил красную карточку в матче против Атлетико.

Тем не менее мадридский клуб не уверен в успех апелляция, и подаст ее исключительно для формальности.

В Реале убеждены, что карточка была мотивирована субьъективным суждением главного арбитра из-за конфликта Вальверде и Баэны.

Таким образом, клуб считает, что если бы хавбек сфолил на любом другом игроке, то получил бы желтую. Потому эту ситуацию марицы считают очередным доказательством превзятого судейства в Ла Лиге.

