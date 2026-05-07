Канисарес - о Реале: Корабль, плывущий по течению, без курса и капитана

Команда осталась без лидеров.
Вчера, 22:10       Автор: Андрей Безуглый
Сантьяго Канисарес / Getty Images
Бывший вратарь Реала Сантьяго Канисарес раскритиковал мадридский клуб.

Напомним, что в последнее время в Мадриде все складывается очень плохо. Клуб вылетел из Лиги чемпионов, может подарить Барселоне чемпионство в Эль-Классико и при это атмосфера при Арбелоа трещит по швам.

Канисарес назвал Реал кораблем, который сейчас движется без курса и капитана. Команда осталась без лидеров и теперь растряла во внутренних разборках.

Реал» напоминает корабль, плывущий по течению, без маршрута, без курса и конкретного капитана.

Капитаном был Дани Карвахаль. До него было два других капитана – Лука Модрич и Тони Кроос. Мы говорим о людях, которые отличались безупречным поведением и профессионализмом. Уход Крооса, снижение роли Модрича и травмы Карвахаля в прошлом сезоне оставили команду без лидеров, способных улаживать трудные ситуации.

Тренер не добивается выдающихся результатов, а президент принимает не лучшие решения с точки зрения спортивных результатов и поведения. Если бы мне пришлось вручить повязку Винисиусу или Куртуа, я бы куда охотнее отдал ее Тибо, исходя из профессионализма и спортивного мастерства.

В раздевалке постоянно возникают какие-то проблемы. При сильном тренере игрок, который создает проблемы, просто не попадет в заявку. Профессионализм заразителен, но об апатии можно сказать то же самое

Ранее также сообщалось, что драка в Реале завершилась госпитализацией одного из футболистов.

