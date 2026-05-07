Уордли и Дюбуа устроили дуэль взглядов перед боем
Обладатель титула WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) в своем ближайшем бою проведет защиту пояса против бывшего чемпиона Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО).
Два британских боксера разделят ринг 9 мая в Манчестере.
Перед поединком будущие соперники встретились на финальной пресс-конференции, после которой устроили традиционную битву взглядов.
