Украина уступила Казахстану в серии буллитов

"Сине-желтые" оформили хороший камбек, но все же отдали победу.
Сегодня, 19:33       Автор: Андрей Безуглый
Украина - Казахстан / ФХУ
В четверг, 7 мая, сборные Украины и Казахстана встречалась в четвертом туре ЧМ по хоккею в дивизионе 1А.

Первый период остался за казахами, которые сумели открыть счет. Отыграться "сине-желтым" удалось лишь со стартом второй трети, но в ответ Казахстан закинул еще две шайбы.

Тем не менее сборная Украины все же сумела совершить камбек и даже выйти вперед 4:3, но почти сразу соперник перевел матч в овер-тайм.

Там обе команды не рисковали, катая шайбу в ожидании буллитов. В самой концовке Украина провела перспективную атаку, но судьба матча решалась все же в буллитах.

Однако там Казахстан был сильнее, закинув две шайбы в наши ворота, а Украина лишь одну.

Следующую игру сборная Украины проведет 8 мая в 17:00 против сборной Японии.

Чемпионат мира по хоккею. Дивизион IA, четвертый тур

Украина — Казахстан 4:5 (Б) (0:1, 3:2, 1:1, 0:0)

