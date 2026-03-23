Клуб МЛС договорился о подписании Гризманна

Нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн продолжит карьеру в Орландо Сити.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представитель МЛС достиг устной договоренности с 35-летним футболистом о переходе предстоящим летом. Француз пополнит состав североамериканского клуба в статусе свободного агента.

Ранее Орландо Сити пытался оформить этот трансфер уже в марте, но игрок отклонил предложение.

По информации Marca, на этой неделе французский нападающий отправится в США, чтобы уладить вопросы, связанные с переходом.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за Атлетико 43 матча во всех турнирах, отличившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

