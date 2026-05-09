"Мы не общались": Месси - об общении с Неймаром и Суаресом

Раскрыл, поддерживает ли контакт с бывшими партнёрами по Барселоне.
Сегодня, 09:58       Автор: Валентина Чорноштан
Месси, Суарес, Неймар / Getty Images

Легенда сборной Аргентины Лионель Месси в интервью рассказал, поддерживает ли он связь со своими бывшими партнёрами по Барселоне — Неймаром и Суаресом.

К слову, он уточнил, что у них до сих пор существует группа в WhatsApp, где когда-то они активно общались.

Наша группа в WhatsApp с Неймаром и Суаресом? Сейчас мы ею почти не пользуемся... Мы не общались там уже очень долгое время.

Иногда мы всё же переписываемся в этой группе. Но, если честно, я даже не знаю, существует ли она до сих пор. Зато у нас у всех есть контакты друг друга, и нас связывает крепкая дружба, которая длится уже много лет.

Тем временем Чикаго хочет подписать форварда Барселоны.

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

