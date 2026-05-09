"Мы не общались": Месси - об общении с Неймаром и Суаресом
Раскрыл, поддерживает ли контакт с бывшими партнёрами по Барселоне.
Легенда сборной Аргентины Лионель Месси в интервью рассказал, поддерживает ли он связь со своими бывшими партнёрами по Барселоне — Неймаром и Суаресом.
К слову, он уточнил, что у них до сих пор существует группа в WhatsApp, где когда-то они активно общались.
Наша группа в WhatsApp с Неймаром и Суаресом? Сейчас мы ею почти не пользуемся... Мы не общались там уже очень долгое время.
Иногда мы всё же переписываемся в этой группе. Но, если честно, я даже не знаю, существует ли она до сих пор. Зато у нас у всех есть контакты друг друга, и нас связывает крепкая дружба, которая длится уже много лет.
❗️ Leo Messi: "My WhatsApp group with Neymar and Suárez? We barely use that group now... We haven’t spoken there in a long time."— Barça Universal (@BarcaUniversal) May 8, 2026
"Sometimes we talk over the group. But if I’m honest, I don’t even know if we still have it."
