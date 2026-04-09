Клуб МЛС хочет заполучить Неймара

Цинциннати уже провел переговоры.
Вчера, 22:48       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Цинциннати попробует выкупить Неймара, пишет The Athletic.

Американский клуб уже начал переговоры с Сантосом касательно будущего трансфера.

Также Цинциннати связался с представителями бразильца, уточнив его финансовые желания и в целом наличие интереса.

В текущий момент американский клуб получил оступ к ресурсам, которые позволят им усилится известными игроками.

Также Цинциннати рассчитывает купить Уэстона Маккенни и Джоша Сарджента.

Ранее также сообщалось, что Чикаго Файр также хочет подписать звезду.

