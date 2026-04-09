Итальянские гранды хотят побороться за форварда-ветерана

Роберт Левандовски может сменить клуб.
Сегодня, 21:44       Автор: Андрей Безуглый
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Барселоны Роберт Левандовски интересен итальянским клубам, пишет Calciomercato.

Ювентус и Милан готовы побороться за польського нападающего предстоящим летом.

Главной сложностью переговоров в любом случае будет значительное снижение зарплаты Левандовски. В Испании форвард получает 20 млн евро в год.

Итальянские же клубы готовы предложить лишь 6-7 млн евро.

При этом все 20 млн евро готов платить поляку Чикаго Файр, который также интересуется форвардом. Но на текущий момент активные переговоры ведет только Милан.

Ранее также сообщалось, что форвард Байера также может сменить команду.

