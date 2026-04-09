Итальянские гранды хотят побороться за форварда-ветерана

Форвард Барселоны Роберт Левандовски интересен итальянским клубам, пишет Calciomercato.

Ювентус и Милан готовы побороться за польського нападающего предстоящим летом.

Главной сложностью переговоров в любом случае будет значительное снижение зарплаты Левандовски. В Испании форвард получает 20 млн евро в год.

Итальянские же клубы готовы предложить лишь 6-7 млн евро.

При этом все 20 млн евро готов платить поляку Чикаго Файр, который также интересуется форвардом. Но на текущий момент активные переговоры ведет только Милан.

