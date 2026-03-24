iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-президент Барсы рассказал, имел ли Месси влияние на кадровые решения

Также сообщил, что аргентинец хотел покинуть команду.
Сегодня, 14:34       Автор: Валентина Чорноштан
Жозеп Бартомеу / Getty Images

Бывший президент Барселоны Жозеп Бартомеу рассказал As, имел ли Лионель Месси влияние на трансферы и выбор тренеров каталонской команды.

Все говорят о власти Лео, когда он был в Барселоне, но Месси не принимал решений по трансферам или тренерам, у него не было привилегий. За пределами спортивных вопросов он никогда не принимал никаких решений.

Также Бартомеу заявил, что аргентинец хотел покинуть клуб в 2020 году.

"В августе 2020 года, когда Месси попросил уйти, я сказал ему „нет“, потому что он был нашим самым важным активом и одним из главных источников дохода. Я не мог предложить ему бесплатный трансфер, и, кроме того, у него был контракт. Думаю, он понял это и поэтому остался", — добавил Бартомеу.

Тем временем команда из Бильбао ищет нового тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Хосеп Бартомеу леонель месси

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK