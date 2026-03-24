Экс-президент Барсы рассказал, имел ли Месси влияние на кадровые решения
Также сообщил, что аргентинец хотел покинуть команду.
Бывший президент Барселоны Жозеп Бартомеу рассказал As, имел ли Лионель Месси влияние на трансферы и выбор тренеров каталонской команды.
Все говорят о власти Лео, когда он был в Барселоне, но Месси не принимал решений по трансферам или тренерам, у него не было привилегий. За пределами спортивных вопросов он никогда не принимал никаких решений.
Также Бартомеу заявил, что аргентинец хотел покинуть клуб в 2020 году.
"В августе 2020 года, когда Месси попросил уйти, я сказал ему „нет“, потому что он был нашим самым важным активом и одним из главных источников дохода. Я не мог предложить ему бесплатный трансфер, и, кроме того, у него был контракт. Думаю, он понял это и поэтому остался", — добавил Бартомеу.
